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Землетрус у Туреччині: з-під завалів витягли дівчину-підлітка, яка провела там 10 днів

Анастасія Диняк

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У Туреччині вдалося врятувати 17-річну Алейну Олмез. Дівчина пробула під завалами 10 днів. Про це пише ВВС.

Так, її знайшли у Кахраманмараші, південному місті поблизу епіцентру.

«Алейні вдалося протриматися 10 днів, пораненою та в мороз. Однак такі випадки порятунки стають дедалі рідшими», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бала. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.

У Туреччині та Сирії досі тривають розбори завалів в результаті потужних землетрусів 6 лютого. Наразі відомо про понад 41 тисячу загиблих.

Влада Туреччини каже, що в країні загинули 35418 осіб. Сирійський уряд і ООН заявляють про загибель понад 5800 осіб у Сирії.

Раніше повідомлялось, що в турецькому місті Антак’я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя.

Для подолання наслідків смертоносного землетрусу європейські країни надсилають до Туреччини свої рятувальні команди, серед них є й українська ДСНС.

На 9 день після потужного землетрусу у Туреччині українським рятувальникам вдалося розшукати і визволили жінку.

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