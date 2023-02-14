У Туреччині під завалами знайшли тіла родини із Запоріжжя

В турецькому місті Антак’я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя. Про це кореспондентові Укрінформу повідомив родич загиблої родини Сергій Петров.

«Вчора ввечері знайшли їх, вони загинули. Їх тіла будуть везти сюди, і тут буде захоронення. Цими питаннями займаються представники посольства», – сказав він.

Раніше повідомлялось, що 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів Захар (10 років) та Матвій (5 років) перебували у Туреччині з квітня минулого року. Батько загиблої, Сергій, розмовляв з рідними востаннє 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку у понеділок, 6 лютого.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, перевищила 37,7 тисячі. Станом на сьогодні українські рятувальники обстежили понад 300 будівель у Туреччині в пошуках ознак життя.

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