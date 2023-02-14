ОСТАННІ НОВИНИ

У Туреччині під завалами знайшли тіла родини із Запоріжжя

Ольга Денисяка

|

В турецькому місті Антак’я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя. Про це кореспондентові Укрінформу повідомив родич загиблої родини Сергій Петров.

«Вчора ввечері знайшли їх, вони загинули. Їх тіла будуть везти сюди, і тут буде захоронення. Цими питаннями займаються представники посольства», – сказав він.

Раніше повідомлялось, що 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів Захар (10 років) та Матвій (5 років) перебували у Туреччині з квітня минулого року.  Батько загиблої, Сергій, розмовляв з рідними востаннє 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку у понеділок, 6 лютого.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, перевищила 37,7 тисячі. Станом на сьогодні українські рятувальники обстежили понад 300 будівель у Туреччині в пошуках ознак життя.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

всі статті
Львівський портал