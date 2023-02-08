Землетрус у Туреччині: на допомогу Україна відправила своїх рятувальників

Аби допомогти Туреччині у подоланні наслідків масштабного землетрусу, Україна відправила своїх рятувальників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 7 лютого.

«Говорив із президентом Туреччини Ердоганом. Висловив співчуття. Розказав про наші кроки на допомогу турецькому народу, щоб пройти це важке випробування. Українські рятувальники вже вирушили в Туреччину, щоб посилити рятувальну операцію після землетрусів. Сподіваюся, вдасться зберегти життя якнайбільшій кількості людей», – сказав глава держави у своєму зверненні.

Зі свого боку керівник ДСНС України Сергій Крук розповів, що до Туреччини вирушили 87 рятувальників, серед яких є спеціалісти з пошуково-рятувальних операцій, медики, зв’язківці, кінологи та пожежники.

«Серед рятувальників світу немає чужої біди, коли йдеться про порятунок людей», – відзначив Сергій Крук.

Нагадаємо, вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бала. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.

Землетрус сколихнув також і сусідню Сирію. Загалом кількість загиблих в обох країнах зросла до 4200 людей, а тепер сягнула уже майже 8000. Десятки тисяч осіб поранені.

У десятьох проавнціях Туреччини оголосили надзвичайний стан на три місяці, щоб пошуково-рятувальні операції та інші заходи були проведені якнайшвидше.

МЗС України отримало 24 повідомлення про відсутність зв’язку з українцями, які перебували у постраждалих провінціях, їхнє місце перебування з’ясовують. Двох українців, яких вважали загиблими, вдалося врятувати.

Для подолання наслідків смертоносного землетрусу європейські країни надсилають до Туреччини свої рятувальні команди, серед них тепер й українська.

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