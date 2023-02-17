ОСТАННІ НОВИНИ

Скільки шкіл і садків у Львові мають генератори

Наталя Дуляба

|

Генераторами у Львівській громаді забезпечені 127 шкіл і 110 дитсадків. Нещодавно таку техніку отримали садочки у Дублянах, Гряді, Зашкові, Підбірцях, Малехові, Великих Грибовичах, Рудному, Брюховичах та Винниках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Генератори в заклади освіти купують як за кошти міського бюджету, також долучаються й благодійні організації. Все це роблять для того, аби при знеструмленнях школи й садочки мали резервне живлення.

«Загалом міське управління освіти забезпечило 110 дитячих садочків Львівської МТГ 162 генераторами. На 127 шкіл передали 200 генераторів. Ще є потреба в генераторах для котелень, від яких в громадах опалюються школи та садочки», – розповіли в департаменті міської агломерації.

Днями генератори доставили у дитячі садки в Дублянах, Гряді, Зашкові, Підбірцях, Малехові, Великих Грибовичах, Рудному, Брюховичах та Винниках.

У планах міста – забезпечити новим обладнанням ті заклади, які мають генератори малої потужності.

Додамо, що генераторами у Львові також обладнані лікарні, критично важливі комунальні підприємства, райадміністрації, ЦНАПи, всі пункти незламності.

Також Львівська міська рада повертає половину вартості генераторів ресторанам і продуктовим магазинам. Згодом цю програму розширили й на багатоквартирні будинки, а також зменшили кількість документів, які при цьому необхідно подати у мерію.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як аналітика спрощує життя бізнесу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як аналітика спрощує життя бізнесу

До 24 лютого 2022 року, попри окупацію Криму і Донбасу, українська економіка демонструвала позитивну тенденцію розвитку....

Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

всі статті
Львівський портал