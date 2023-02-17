Скільки шкіл і садків у Львові мають генератори

Генераторами у Львівській громаді забезпечені 127 шкіл і 110 дитсадків. Нещодавно таку техніку отримали садочки у Дублянах, Гряді, Зашкові, Підбірцях, Малехові, Великих Грибовичах, Рудному, Брюховичах та Винниках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Генератори в заклади освіти купують як за кошти міського бюджету, також долучаються й благодійні організації. Все це роблять для того, аби при знеструмленнях школи й садочки мали резервне живлення.

«Загалом міське управління освіти забезпечило 110 дитячих садочків Львівської МТГ 162 генераторами. На 127 шкіл передали 200 генераторів. Ще є потреба в генераторах для котелень, від яких в громадах опалюються школи та садочки», – розповіли в департаменті міської агломерації.

Днями генератори доставили у дитячі садки в Дублянах, Гряді, Зашкові, Підбірцях, Малехові, Великих Грибовичах, Рудному, Брюховичах та Винниках.

У планах міста – забезпечити новим обладнанням ті заклади, які мають генератори малої потужності.

Додамо, що генераторами у Львові також обладнані лікарні, критично важливі комунальні підприємства, райадміністрації, ЦНАПи, всі пункти незламності.

Також Львівська міська рада повертає половину вартості генераторів ресторанам і продуктовим магазинам. Згодом цю програму розширили й на багатоквартирні будинки, а також зменшили кількість документів, які при цьому необхідно подати у мерію.

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