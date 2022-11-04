У Львові мешканцям багатоповерхівок повертатимуть 50% вартості генераторів

У Львові мешканцям багатоповерхівок повертатимуть половину суми, витраченої на купівлю генераторів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, програма передбачає компенсацію до 50% у багатоквартирних будинках 3-х та більше поверхів. Зазначимо, сума не має перевищувати 30 тисяч гривень, а номінальна потужність електрогенератора має бути від 3 кВт.

На відшкодування можуть розраховувати ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК Львова.

«Наявність електрогенератора дозволяє забезпечити функціонування внутрішньобудинкових систем, у тому числі системи опалення, за відсутності електрики. Зокрема ним можна заживити ІТП чи насосні підкачувальні станції чи інші прилади важливі для функціонування житлового будинку», – наголосив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

Щоб отримати відшкодування, мешканці спільно з ОСББ, управляючими компанії, виконавцями житлових послуг будинків, а також ЖБК, мають оплатити купівлю електрогенератора через банк.

Далі подати через ЦНАП або сервіс електронних звернень на розгляд комісії пакет документів:

заяву встановленого зразка на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора;

копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;

документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).

Тоді, створена для цього комісія розглядає звернення, формує та затверджує перелік учасників, які відповідають вимогам Програми, та скеровує протокол головним розпорядникам коштів – районним адміністраціям. Районна адміністрація готує зведений перелік усіх учасників Програми та готує проєкт розпорядження про розподіл часткової компенсації на придбання електрогенераторі.

Подати заяви можна з наступного тижня, 7 листопада, процедура розгляду заяви і прийняття рішення триватиме до 10 днів.