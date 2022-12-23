Львів'янам спростили умови компенсації вартості генераторів

Мешканці двоповерхових будинків також можуть отримати компенсацію вартості за придбаний генератор. Окрім того спрощено перелік документів для ОСББ, які необхідно надати для участі у програмі. Відповідні зміни сьогодні затверджено ухвалою сесії до «Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів…», повідомляє прессдужба Львівської міської ради.

Водночас знижено поріг номінальної потужності генератора, за який можна отримати компенсацію.

«На прохання балансоутримувачів знижуємо поріг номінальної потужності генератора. Пропонуємо від 2,5 кВт включно. Було – від 3 кВт. Також знижуємо поверховість будинку – пропонуємо від 2-х поверхів замість 3-х. А також спростили пакет документів, що мають надати ОСББ для участі у програмі», – пояснив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

Також сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості електрогенератора, але не більше 30 тис. грн.

Для отримання відшкодування необхідно подати відповідний пакет до ЦНАПу або служби електронної документації. Потім комісія розглядає заявку, формує та затверджує список учасників, які відповідають вимогам програми. Тоді вона скеровує протокол головним розпорядникам коштів – районним адміністраціям. Районна адміністрація готує зведений перелік усіх учасників програми та готує проєкт розпорядження міського голови Львова про розподіл часткової компенсації на придбання електрогенераторів.

Раніше повідомлялось, що у Львові мешканцям багатоповерхівок повертатимуть половину суми, витраченої на купівлю генераторів.

Виконком Львівської міськради прийняв рішення про відшкодування 50% вартості генераторів закладам харчування, продуктовим магазинам (окрім алкомаркетів), міні-пекарням. Депутати підтримали це рішення, однак розширили перелік підприємців, які можуть отримати компенсацію.

До переліку також увійшли:

Приватні школи та садки

Приватні медзаклади, які мають договори з НЦЗУ

Перукарні та салони краси

Аптеки

Львівські підприємці можуть отримати відшкодування 50% вартості генераторів, але не більше 80 тис. грн.

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