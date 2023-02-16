Зенітники показали знищення російського «Калібру»

Зенітники Повітряних сил показали збиття російської крилатої ракети «Калібр» під час масованого російського обстрілу 16 лютого. Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

Так, вночі 16 лютого підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПК «Південь» збив російську крилату ракету «Калібр».

«Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на четвер 16 лютого Росія здійснила п’ятнадцяту масовану атаку, випустивши по Україні 32 ракети. 16 із них збила українська ППО.

По Львівщині влучили три російські ракети. Люди врятувалися в укритті.

Через російський обстріл села Зміївка на Херсонщині загинуло подружжя – чоловік та жінка. На світанку в їх оселю влучила російська ракета, який обірвала життя двох мирних людей.

Окрім того, росіяни атакували місто Вовчанськ на Харківщині. Унаслідок цього постраждали шестеро мирних мешканців. Після 14:00 год. знову завдали удару по Вовчанську. Унаслідок цього загинув 46-річний цивільний чоловік.

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