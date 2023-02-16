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По Львівщині влучили три російські ракети. Люди врятувалися в укритті, – Козицький

Андрій Котенський

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На жаль, цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по нашій області. Три ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Керівник Львівщини додав, що це не є об’єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині. Життя людей врятувало укриття.
«Була пожежа, її оперативно загасили. Щастя, що працівники перебували в укритті. Жертв чи постраждалих – нема. На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину. Також без постраждалих», – повідомив Максим Козицький.

Як відомо, Росія запустила по Україні 32 ракети. Половину вдалося збити. Однією із цілей рашистів була критична інфраструктура Львівщини.

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