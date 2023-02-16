Ворог вдруге обстріляв Вовчанськ: є жертва

16 лютого російські окупанти вдруге за добу обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Є загиблий мирний мешканець. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни після 14:00 год. знову завдали удару по Вовчанську. Унаслідок цього загинув 46-річний цивільний чоловік.

Нагадаємо, 16 лютого близько 10:30 год. росіяни атакували місто Вовчанськ на Харківщині. Унаслідок цього постраждали шестеро мирних мешканців.