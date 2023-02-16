Росіяни вбили подружжя і літню жінку на Херсонщині

Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – чоловік та жінка. На світанку в їх оселю влучила російська ракета, який обірвала життя двох мирних людей, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

За даними ХОВА, це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини.

Також сьогодні російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці.

Жінка мирно йшла рідним містом… Про страшну подію розповіли працівники крамниці, що розташована поруч місця прильоту. У будівлі крамниці – жодного вцілілого скла, люди схвильовані і налякані. Коли вони вийшли з приміщення, на тротуарі побачили скривавлене тіло літньої херсонки, яка дістала смертельну травму живота. Лікарі, котрі прибули на місце події, вже нічим не могли їй допомогти», – йдеться у повідомленні.

Мешканцям багатоквартирних будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир, адже від потужних ударів розбивалися вікна і уламки снарядів влучали у житло.

Нагадаємо, в ніч на четвер 16 лютого Росія здійснила п’ятнадцяту масовану атаку, випустивши по Україні 32 ракети. 16 із них збила українська ППО.

По Львівщині влучили три російські ракети. Люди врятувалися в укритті.

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