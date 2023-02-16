Росіяни вдарили по Харківщині: 6 постраждалих

16 лютого росіяни атакували місто Вовчанськ на Харківщині. Унаслідок цього постраждали шестеро мирних мешканців. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 10:30 год., окупанти завдали двох ракетних ударів по Вовчанську. За попередніми даними, обстріл здійснювався ворожою авіацією

Унаслідок обстрілу постраждали шестеро осіб. Зокрема 30-річний співробітник «Харківобленерго». Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.

Ще п’ятьом чоловікам віком від 35 до 65 років медики надали всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно. Зазначається, що це були фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.

Окупанти пошкодили будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Нагадаємо, в ніч на четвер 16 лютого Росія здійснила п’ятнадцяту масовану атаку, випустивши по Україні 32 ракети. 16 із них збила українська ППО.

По Львівщині влучили три російські ракети. Люди врятувалися в укритті.

Через російський обстріл села Зміївка на Херсонщині загинуло подружжя – чоловік та жінка. На світанку в їх оселю влучила російська ракета, який обірвала життя двох мирних людей.