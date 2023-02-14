Чи вимикатимуть світло на Львівщині 14 лютого

У вівторок, 14 лютого, у Львові та області не запланують відключати електроенергію, повідомляє «Львівобленерго».

«На Львівщині не очікується вимкнень електроенергії, зважаючи на інформацію про споживання потужності від НЕК «Укренерго». У випадку зміни ситуації чпоживачам буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на Львівщині не вимикали світло два дні поспіль.

Напередодні в «Укренерго» повідомили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою.

Нагадаємо, 10 лютого Росія здійснила масову ракетку атаку. РФ випустила по Україні понад 100 ракет. 61 з них вдалося збити.

Енергосистема України зазнала 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Дефіцит в енергосистемі – значний. Найскладніша ситуація була у трьох областях.

Окрім того, вночі 11 лютого російські безпілотники «Shahed-136/131» атакували три енергетичні об’єкти на Дніпропетровщині. унаслідок цього є суттєві руйнування.

Також увечері 10 лютого українські військові знищили 20 ворожих ударних дронів-камікадзе «Shahed-136/131».

Вранці 14 лютого повітряну тривогу через загрозу ракетного удару оголосили по всій території України.

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