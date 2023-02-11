Ситуація в енергосистемі складна, але контрольована, – «Укренерго»

Після масованого російського обстрілу 10 та 11 лютого ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. На Харківщині застосували аварійні відключення. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Так, наразі аварійні відключення електроенергії застосували на Харківщині через пошкодження енергетичних об’єктів.

Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження росіянами об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та Києві.

На Одещині фахівцям «Укренерго» разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення.

«Нагадуємо, енергосистема України зазнала вже 14 ракетних атак ворога та 16 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 лютого Росія здійснила масову ракетку атаку. РФ випустила по Україні понад 100 ракет. 61 з них вдалося збити.

Енергосистема України зазнала 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Дефіцит в енергосистемі – значний. Найскладніша ситуація була у трьох областях.

Окрім того, вночі 11 лютого російські безпілотники «Shahed-136/131» атакували три енергетичні об’єкти на Дніпропетровщині. унаслідок цього є суттєві руйнування.

Також увечері 10 лютого українські військові знищили 20 ворожих ударних дронів-камікадзе «Shahed-136/131».