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У Німеччині українські бійці почали навчання на Leopard 2

Анастасія Диняк

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Міністерство оборони Німеччини розпочало навчання українських військових на основному бойовому танку Leopard 2. Про це пише Tagesschau.

Так, в основному навчання будуть на базі школи танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія. Їх планують закінчити до кінця першого кварталу, до передачі самих танків.

Зазначимо, Німеччина пообіцяла передати Україні 14 Leopard 2А6.

Окрім того, в Німеччині тривають навчання українських бійців на бойовій машині піхоти Marder.

Міністр оборони Борис Пісторіус очікує, що постачання основних бойових танків в Україну значно посилить оборону від російських нападників, про що політик СДПН заявив минулої середи під час візиту до військових у місті Аугустдорф.

Як повідомляв Львівський портал, 25 січня уряд Німеччини таки прийняв рішення надати Україні танки Leopard 2 та дозволив їхній реекспорт іншим країнам.

Відразу того ж дня російський диктатор Владімір Путін заявив, що «окупаційні війська» США нібито досі стоять у Німеччині.

Окрім того, 7 лютого Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні із промислових запасів 178 танків Leopard 1.

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