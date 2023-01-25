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Путін каже, що в Німеччині досі стоять «окупаційні війська США»

Наталя Дуляба

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Російський диктатор Владімір Путін заявив, що «окупаційні війська» США нібито досі стоять у Німеччині. Про це він заявив 25 січня під час зустрічі з студентами в Московському держуніверситеті, пише Українська правда.

«Найбільша країна Європи, економічний гігант – це Федеративна Республіка Німеччина. Після Другої світової війни Німеччина була розділена, як відомо, на чотири сектори: американський, англійський, французький і радянський. Так-от Радянський Союз оформив припинення цього окупаційного статусу, а Сполучені Штати – ні. Формально юридично на території ФРН перебувають американські окупаційні війська, а по факту так і є. Їх там дуже багато», – сказав Путін.

За словами президента РФ, нібито самі німецькі політики говорять про те, що після Другої світової війни Німеччина буцімто «ніколи не була в повному сенсі цього слова суверенною державою».

«І це не я кажу. Це кажуть видатні, хочу це підкреслити, не російськоорієнтовані, а німецькоорієнтовані, політики», – заявив Путін і додав, що «так чи інакше, але суверенітет буде повернуто Європі».

Як повідомляв Львівський портал, 25 січня уряд Німеччини таки прийняв рішення надати Україні танки Leopard 2 та дозволив їхній реекспорт іншим країнам. Детальніше читайте за цим посиланням.

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