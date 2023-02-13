ОСТАННІ НОВИНИ

21 екіпаж українських військових освоюють Leopard 2 у Польщі

Андрій Котенський

|

До Польщі на опанування танків Leopard 2 прибули 105 українських військових. Про це розповів журналістам керівник навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштоф Серадзький, повідомляє Європейська правда.

«До Польщі на навчання прибули 105 українських військових, які навчаються на Leopard 2. Йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування танків», – сказав Серадзький на танковому полігоні у Свентошуві.

Він зазначив, що навчання йдуть вже тиждень, а загалом курс триватиме близько місяця. За його словами, українці навчаються щодня по 10-12 годин.

Польський військовий зазначив, що українці мають досвід управління танками, відтак їм легше опанувати нові машини.

«Українці швидко вчаться, немає проблем з опануванням цієї військової техніки», – підкреслив Серадзький.

Він зазначив, що українці на танковому полігоні опановують польські танки Leopard 2, а також танки цього типу, передані Канадою. Він не виключив, що до Польщі на навчання згодом прибуде нова група українських військових.

Також відомо, що Президент і міністр оборони Польщі зустрілися в понеділок з польськими інструкторами та українськими військовими, які навчаються керувати танками Leopard 2 німецького виробництва.

Президент Анджей Дуда та міністр Маріуш Блащак спостерігали за навчанням на Leopard 2 на військовій базі та випробувальному полігоні в Свентошуві, на південному заході Польщі. У Свентошуві дислокується польська 10-та бронетанкова бригада.

«Ми здійснюємо союзницьку діяльність не лише передаючи українцям озброєння, надаючи гуманітарну допомогу, але й навчаючи українських солдатів, щоб вони могли краще захищати свою Батьківщину на західному обладнанні», – заявив під час візиту Анджей Дуда.

Дуда подякував союзникам за передане спорядження і висловив сподівання, що  незабаром бронетанкова бригада буде у розпорядженні України.

Раніше повідомлялося, що Польща хоче підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів.

Польща однією з перших оголосила про готовність передати Україні одну роту Leopard, тобто 14 одиниць.

Як відомо, українські бійці почали навчання на Leopard 2 також у Німеччині.

Як повідомляв Львівський портал, 25 січня уряд Німеччини таки прийняв рішення надати Україні танки Leopard 2 та дозволив їхній реекспорт іншим країнам.

4 лютого вилетів в Україну перший танк Leopard 2 із Канади.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

всі статті
Львівський портал