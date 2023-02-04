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В Україну летить перший танк Leopard 2

Андрій Котенський

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З канадського Галіфаксу, де знаходиться база Збройних сил Канади, вилетів літак із першим танком Leopard 2, який Канада відправляє в Україну. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Це перший танк Leopard 2, який Канада надсилає в Україні.

«Канада підтримує народ України – і ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні Сили України технікою, необхідною для перемоги», – повідомила Аніта Ананд.

Нагадаємо, що кілька днів тому міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд анонсувала передачу Україні чотирьох танків Leopard 2.

Зазначимо, раніше Канада заявила, що дасть Україні 200 броньованих машин Senator та ЗРК NASAMS.

Нагадаємо, після тривалих дискусій Німеччина 25 січня таки ухвалив рішення про надання Збройним Силам України 14 танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

Відомо, що перші танки мали б надійти через три місяці, тобто в квітні.

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