12 лютого на Львівщині не вимикатимуть світло

У неділю, 12 лютого, у Львові та області не відключатимуть електроенергію. Про це йдеться у Facebook Львівобленерго.

«На Львівщині не очікується вимкнень електроенергії, зважаючи на інформацію про споживання потужності від НЕК «Укренерго», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в «Укренерго» повідомили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою.

Нагадаємо, 10 лютого Росія здійснила масову ракетку атаку. РФ випустила по Україні понад 100 ракет. 61 з них вдалося збити.

Енергосистема України зазнала 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Дефіцит в енергосистемі – значний. Найскладніша ситуація була у трьох областях.

Окрім того, вночі 11 лютого російські безпілотники «Shahed-136/131» атакували три енергетичні об’єкти на Дніпропетровщині. унаслідок цього є суттєві руйнування.

Також увечері 10 лютого українські військові знищили 20 ворожих ударних дронів-камікадзе «Shahed-136/131».