Збірна США бойкотує чемпіонат світу з боксу через російського керівника IBA

Американська боксерська асоціація оголосила в середу, що її бійці не візьмуть участі в чемпіонаті світу цієї весни через погану репутацію Міжнародної боксерської асоціації та її керівника росіянина Умара Кремлєва, повідомляє Українська правда із посиланням на Washington Post.

«Цей крок є останньою відповіддю на зростаючі суперечки навколо Міжнародної боксерської асоціації, яку Міжнародний олімпійський комітет двічі позбавляв контролю над олімпійським боксом на тлі численних скандалів і проблем з керівництвом.

МОК неодноразово критикував президента IBA Умара Кремлєва за сумнівні вибори, нездатність вирішити проблеми з суддівством і фінансові порушення, а також за очевидні спроби Кремльова відійти від олімпійського боксу в надії отримати контроль над багатьма світовими професійними боксерськими організаціями», – йдеться у повідомленні.

Американські боксерські чиновники також висловили серйозну стурбованість керівництвом Кремлєва, який до 2021 року очолював російську федерацію боксу і навіть пропонував російське громадянство українським боксерам.

Чемпіонат світу серед жінок за версією IBA може відбутися в березні в Нью-Делі, а чемпіонат серед чоловіків запланований на травень в Ташкенті, Узбекистан.

Чемпіонати світу, які проводяться раз на два роки, вважаються головними аматорськими змаганнями поза межами Олімпійських ігор.

Виконавчий директор Американської боксерської федерації Майк МакАті заявив, що очікує, що інші країни також відмовляться від участі у чемпіонаті світу.

Відмова від участі у чемпіонаті світу не вплине на кваліфікацію США на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. МОК проведе власний відбір до Парижа.

Нагадаємо:

У жовтні 2022 року IBA повідомила, що поверне до участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, бо зберігає «політичний нейтралітет». Санкції були впроваджені у відповідь на повномасштабну війну проти України. Вони полягали в недопуску представників збірних Росії та Білорусі до змагань. У липні Україна закликала міжнародних партнерів заборонити росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. Однак у вересні президент IBA, росіянин Умар Крємльов, закликав навпаки скасувати санкції.

Наприкінці вересня IBA заборонила українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи. Вони братимуть участь під прапором IBA.

Раніше повідомлялось, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав МОК припинити прикривати злочини рашистів білими прапорами.

Як відомо, близько 40 країн готують жорстку позицію проти участі РФ і Білорусі в Олімпійських іграх.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Латвія бойкотуватиме Олімпійські ігри через участь РФ та Білорусі. Південна Корея вимагає також роз’яснень від Олімпійської ради Азії через участь росіян та білорусів в Азійських іграх.

Як повідомляв Львівський портал раніше, незважаючи на початок війни Росії проти України, чим РФ та Білорусь порушили «Олімпійське перемир’я», Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив за допуск російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях, що проводяться в Азії. Таке рішення прийнято на пропозицію Олімпійської ради Азії.

Цікаво, що в середині листопада президент МОК Томас Бах на саміті G20 в Індонезії виступив проти відсторонення російських спортсменів через військову агресію РФ в Україні. Цю заяву Баха на саміті G20 жорстко розкритикували низка Національних олімпійських комітетів країн цивілізованого світу.

До цього Бах заявив, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип «спорт поза політикою» і унеможливлює «чесність проведення змагань».

Базу російських спортсменів, які підтримали повномасштабний напад РФ на Україну можна переглянути тут.

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