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Латвія бойкотуватиме Олімпійські ігри через участь РФ та Білорусі

Анастасія Диняк

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Президент Латвійського олімпійського комітету Жорж Тікмер заявив, що Латвія не братиме участі в Олімпійських іграх разом з російськими та білоруськими спортсменами поки триває війна в Україні. Про це пише hromadske.

«Позиція Латвії така — якби ці ігри відбулися зараз і в них брали б участь спортсмени з росії та Білорусі, я думаю, що збірна Латвії не поїхала б на ці ігри. Ми сподіваємось, що війна закінчиться, Україна переможе. Це буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Зрозуміло, у цьому випадку латвійські спортсмени теж зможуть брати участь у таких Олімпійських іграх», — зазначив Тікмер.

Олімпійський комітет Латвії планує запропонувати латвійським спортивним федераціям звернутися до міжнародних колег із закликом не допускати спортсменів із РФ та Білорусі до участі у кваліфікаційних змаганнях Олімпійських ігор.

Окрім того, Олімпійська рада Азії оголосила, що російських та білоруських спортсменів допустять до участі в Азійських іграх 2023 року, але наразі невідомо, чи зможуть вони виконувати критерії кваліфікації Олімпійських ігор.

У заяві рада зазначила, що «вірить в об’єднувальну силу спорту та в те, що всі спортсмени, незалежно від національності чи паспорта, які вони мають, повинні мати можливість брати участь у спортивних змаганнях».

Південна Корея вимагатиме роз’яснень від Олімпійської ради Азії через участь росіян та білорусів в Азійських іграх.

«Оскільки беруть участь російські та білоруські спортсмени, проведення плей-офф на Азійських іграх може створити певні проблеми. Ми запитаємо ОРА, яке буде рішення у ситуації, а також у яких видах спорту російські та білоруські спортсмени будуть змагатися», — заявив представник корейського комітету.

Як повідомляв Львівський портал раніше, незважаючи на початок війни Росії проти України, чим РФ та Білорусь порушили «Олімпійське перемир’я», Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив за допуск російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях, що проводяться в Азії. Таке рішення прийнято на пропозицію Олімпійської ради Азії.

Цікаво, що в середині листопада президент МОК Томас Бах на саміті G20 в Індонезії виступив проти відсторонення російських спортсменів через військову агресію РФ в Україні. Цю заяву Баха на саміті G20 жорстко розкритикували низка Національних олімпійських комітетів країн цивілізованого світу.

До цього Бах заявив, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип «спорт поза політикою» і унеможливлює «чесність проведення змагань».

Базу російських спортсменів, які підтримали повномасштабний напад РФ на Україну можна переглянути тут.

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