Президент МОК зробив нову заяву щодо санкцій проти РФ і Білорусі

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав спортивні федерації не відмовлятися від санкцій проти РФ і Білорусі. Він також зазначив, що на міжнародних турнірах також не має бути присутньою символіка РФ і Білорусі, повідомляє Ukrnews.

Сам Бах здав позитивний тест на коронавірус напередодні, і з цієї причини не зміг виступити на форумі Глобальної асоціації міжнародних спортивних федерацій, проте його заяву озвучив віце-президент МОК Нг Сер Міанг.

«Санкції проти російського і білоруського урядів повинні і будуть залишатися непохитними. Рекомендації про те, що ви, міжнародні федерації, не повинні визнавати спортивні змагання в Росії і Білорусі і що жодна національна символіка цих країн не повинна демонструватися на будь-яких спортивних заходах, повинні залишитися в силі», – заявив Томас Бах

За його заявою МОК повинен дотримуватись санкції проти тих, хто винен у розв’язанні війни, проти російського і білоруського урядів. Цього вдасться досягти тоді , коли міжнародні федерації, будуть дотримуватися рекомендованих санкцій проти російських і білоруських спортсменів.

Цікаво, що, що в середині листопада президент МОК Томас Бах на саміті G20 в Індонезії виступив проти відсторонення російських спортсменів через військову агресію РФ в Україні. Цю заяву Баха на саміті G20 жорстко розкритикував олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк та низка Національних олімпійських комітетів країн цивілізованого світу.

Крім того, в червні Бах заявив, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип «спорт поза політикою» і унеможливлює «чесність проведення змагань».

Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на заяву Томаса Баха, назвавши його слова «кроком до виправдання тероризму», адже російські і білоруські спортсмени неодноразово підтримували дії своєї влади, яка розв’язала повномасштабну війну проти України.

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