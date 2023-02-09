Окупанти обстріляли Марганець: поранення дістали три жінки і дитина

У четвер, 9 лютого, російські окупаційні війська обстріляли місто Марганець Дніпропетровської області і поранили трьох місцевих мешканок та 12-річну дівчинку. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, військові РФ обстріляли Марганець удень із артилерії. Від ворожого вогню постраждали три жінки і 12-річна дівчинка.

Внаслідок обстрілів агресора пошкоджено 10 житлових будинків, господарські споруди, сонячні панелі, газопровід та лінії електропередач.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). На місцях працюють слідчі та працівники інших спецслужб.

Зазначимо, що уночі 9 лютого рашисти гатили з артилерії по сусідньому із Марганцем Нікополю і вбили там місцевого жителя.

Нагадаємо, за офіційними даними правоохоронців станом на кінець листопада через війну в Україні загинули більше 8300 цивільних, в тому числі 437 дітей. Також понад 11 000 українців дістали поранення.

На початку 2023 року в ООН заявили про 6 952 загиблих та 11 144 поранених цивільних українців. Однак в організації наголошують, що фактична кількість жертв може бути значно більшою.

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