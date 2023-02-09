У Нікополі російський снаряд убив місцевого мешканця

У ніч на четвер, 9 лютого, російські окупаційні війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області і вбили там місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, військові РФ гатили по Нікополю з артилерії. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Загалом російська артилерія завдала чималих руйнувань місту: пошкоджено 16 приватних житлових будинків, гараж, підприємство, господарські споруди, автомобілі цивільних, газопровід та лінії електропередач.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Наразі триває слідство.

Нагадаємо, за офіційними даними правоохоронців станом на кінець листопада через війну в Україні загинули більше 8300 цивільних, в тому числі 437 дітей. Також понад 11 000 українців дістали поранення.

На початку 2023 року в ООН заявили про 6 952 загиблих та 11 144 поранених цивільних українців. Однак в організації наголошують, що фактична кількість жертв може бути значно більшою.

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