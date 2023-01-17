За час повномасштабної війни в Україні жертвами стали понад 18 тисяч цивільних, – ООН

Управління Організації Об’єднаних Націй з прав людини підтвердило, що з 24 лютого 2022 року серед мирного населення України 18 096 осіб померли або отримали поранення, однак фактичні дані можуть відрізнятися. Про це йдеться на сайті ООН.

Так, заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань та питань миробудування Розмарі ДіКарло зазначила, що йдеться про 6 952 загиблих та 11 144 поранених цивільних українців. Однак вона наголосила, що фактичні цифри, ймовірно, є значно вищими.

Зазначається, що через атаки росіян багато українців провели православні свята в бомбосховищах. Окрім того, наприкінці року російські військові вдарили по Дніпру, Херсону, Кіровограду та Києву, повідомлялося про численні удари по Харкову, Одесі, Львову, Житомиру.

Також з лютого 2022 року було задокументувало понад 90 випадків сексуального насильства, здійсненого окупантами. За даними ООН, на захоплених росіянами територіях чоловіки переважно зазнавали тортур і жорстокого поводження під час ув’язнення, тоді як жінки та дівчата зазнавали сексуального насильства, включаючи групове зґвалтування.

«Надзвичайно важливо, щоб усі винні в порушеннях прав людини були притягнуті до відповідальності», – зазначила Розмарі ДіКарло.

Нагадаємо, станом на початок вересня за даними МВС, від обстрілів російських окупантів загинули понад 7000 мирних громадян України, ще 5500 українців дістали поранення.

Наприкінці листопада Генпрокурор Андрій Костін заявляв, що кількість загиблих під час війни українців зросла до 8311 осіб, поранених – понад 11 000.

За десять місяців повномасштабної війни Управління Верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 17 831 жертву серед цивільного населення, зокрема загибель 6884 осіб.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський стверджує, що злочини РФ в Україні проти українців є безпрецедентними з часів Другої світової війни. Станом на початок грудня 62% ракет, які Росія застосувала з початку повномасштабного вторгнення, вона випустила саме по цивільних об’єктах.