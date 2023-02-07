Російський «Газпром» створює власну військову компанію, – розвідка

Російський енергетичний монополіст «Газпром нафта» створює власну приватну військову компанію. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Українська розвідка опублікувала документ, який засвідчує створення ПВК при «Газпромі». Його підписав голова уряду РФ Міхаїл Мішустін.

Розпорядження встановлює, що засновниками приватної військової компанії буде ПАТ «Газпром нафта» та приватна охоронна організація «Стаф-центр». Розмір їхніх часток у статутному капіталі новоствореної організації становить 70% та 30% відповідно.

При створенні цієї юридичної особи російський уряд посилається на закон «Про безпеку об’єктів паливно-енергетичного комплексу», де зазначено, що підприємствам галузі «може бути надано право на заснування приватної охоронної організації».

«Таким чином в РФ продовжується “гонка озброєнь” серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК “Вагнер” Євгена Прігожина», – кажуть в українській розвідці.

Нагадаємо, ПВК «Вагнер» є найбільшою російською приватною військовою компанією, засновником якої вважають наближеного до диктатора Владіміра Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина. Нещодавно США визнали «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією, вслід за Штатами таке рішення ухвалила й Україна.

Однак відомо, що крім «Вагнера» в Росії з’являються нові приватні військові компанії, зокрема ПВК «Патріот», яку пов’язують із міністром оборони РФ Сєргеєм Шойгу.

В окупованому Криму також нещодавно почали набір найманців до новостворених ПВК «Щит» та «Русич», втім хто саме за ними стоїть, наразі невідомо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.