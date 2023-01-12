ОСТАННІ НОВИНИ

В Криму почали набір найманців до нових ПВК, – Генштаб

Наталя Дуляба

|

В окупованому росіянами Криму стартував набір найманців до новостворених приватних військових компаній «Щит» і «Русич». Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 12 січня.

Так, практику приватних військових компаній Росія поширила вже і в Криму. Відомо, що на українському півострові вже оголосили набір найманців до новостворених ПВК «Щит» та «Русич».

«Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України», – кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, найбільшою російською ПВК є компанія «Вагнер», засновником якої вважають наближеного до Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина.

Після повномасштабного нападу РФ «вагнерівці» активно воюють, зокрема на Донбасі. Саме ці бійці штурмують Бахмут і Соледар, застосовуючи тактику «гарматного м’яса».

Наприкінці 2022 року речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що в районі Бахмута помітили нові російські приватні військові компанії, зокрема ПВК «Патріот», яку пов’язують із міністром оборони РФ Сєргеєм Шойгу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал