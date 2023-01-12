В Криму почали набір найманців до нових ПВК, – Генштаб

В окупованому росіянами Криму стартував набір найманців до новостворених приватних військових компаній «Щит» і «Русич». Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 12 січня.

Так, практику приватних військових компаній Росія поширила вже і в Криму. Відомо, що на українському півострові вже оголосили набір найманців до новостворених ПВК «Щит» та «Русич».

«Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України», – кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, найбільшою російською ПВК є компанія «Вагнер», засновником якої вважають наближеного до Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина.

Після повномасштабного нападу РФ «вагнерівці» активно воюють, зокрема на Донбасі. Саме ці бійці штурмують Бахмут і Соледар, застосовуючи тактику «гарматного м’яса».

Наприкінці 2022 року речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що в районі Бахмута помітили нові російські приватні військові компанії, зокрема ПВК «Патріот», яку пов’язують із міністром оборони РФ Сєргеєм Шойгу.

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