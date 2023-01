США визнали ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією. Що це дає

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США 26 січня оголосило приватну військову компанію «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією, а також наклало санкції проти пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб. Про це пише Європейська правда.

Оголошення «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією означає замороження будь-яких американських активів угруповання та забороняє фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.

Рішення обґрунтовується тим, що «вагнерівці» причетні до серйозної злочинної діяльності, зокрема масових страт, зґвалтувань, викрадень дітей та фізичного насильства в різних країнах світу – серед іншого, в Центральноафриканській Республіці та Малі.

Мінфін США також додав до санкційного переліку низку юридичних та фізичних осіб на різних континентах, які підтримують діяльність ПВК «Вагнер».

Серед іншого, йдеться про російські акціонерні товариства «Терра Тек» і «БАРЛ», китайську Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD та її люксембурзьке представництво Spacety Luxembourg – вони надавали «вагнерівцям» космічні й аерознімки для військових операцій в Україні.

Під обмеження також потрапили особи у Центральноафриканській Республіці – Офіцерський союз міжнародної безпеки, її директор Алєксандр Іванов та Sewa Security Services, а також «вагнерівець» Валерій Захаров, авіакомпанія Kratol Aviation, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Усього санкції стосуються шести фізичних та 12 юридичних осіб, пов’язаних із ПВК «Вагнер» або таких, що сприяють її діяльності.

Як повідомляв Львівський портал, західні ЗМІ анонсували введення санкцій проти ПВК «Вагнер» з боку США.

Дещо раніше Білий дім також заявив, що група «Вагнера» прийняла партію зброї з Північної Кореї для підтримки російських військ в Україні.

Зауважимо, що ПВК «Вагнер» з’явилася у 2014 році. Її засновником вважають наближеного до Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина.

Військова компанія активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси, зокрема в Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну «вагнерівці» брали участь у розправах над мирними жителями. Найманці активно воюють, зокрема, на Донбасі. Саме вони штурмують Бахмут і Соледар, застосовуючи тактику «гарматного м’яса».

Ще у 2017 році США додали «Вагнера» до торговельного «чорного списку», а наприкінці 2022 року наклали нові обмеження на експорт технологій для цієї ПВК.

