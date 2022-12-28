Крім «вагнерівців», у районі Бахмута помітили нову російську ПВК, – ЗСУ

Намагаючись здобути бодай якийсь проміжний успіх, Росія стягує в район Бахмута всі свої боєздатні підрозділи та резерви. Крім «вагнерівців», тут помітили й нові приватні військові компанії, зокрема ПВК «Патріот», яку пов’язують із міністром оборони РФ Сєргеєм Шойгу. Про це пише Армія.inform із посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

«Очевидно, саме на фоні безуспішної кампанії в напрямку Бахмута, Авдіївки та Вугледара ворогу потрібен хоча б якийсь помітний результат. У районі населеного пункту Степне вже з’явилися підрозділи ПВК «Патріот», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російські загарбники лише протягом однієї доби втратили поблизу Бахмута близько 80 осіб убитими та понад 90 пораненими. Однак навіть попри значні втрати ворог й надалі намагається продовжувати свої штурмові дії.

Так, по позиціях ЗСУ за добу окупанти здійснили більше 200 ударів всіма видами артилерії та танками. Також на цей напрямок стягують всі боєздатні підрозділи та резерви. Саме тут крім «вагнерівців» уже «засвітились» бійці так званої ПВК «Патріот», яку пов’язують російським міністром оборони Сєргеєм Шойгу.

Нагадаємо, Бахмут вже місяцями є однією з найгарячіших точок на фронті. Українські військові мужньо стримують окупантів і щодня відбивають до десятка їхніх атак.

Дотепер рашисти вже фактично зрівняли це місто з землею, перетворивши його на «випалені руїни». Як виглядає зараз місто-фортеця, дивіться за цим посиланням.

Британська розвідка заявляла, що в Бахмуті «вагнерівці» використовують тактику «гарматного м’яса».

Нещодавно американський Інститут дослідження війни відзначив сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута і припускав, що загарбники будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.

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