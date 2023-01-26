Канада дасть Україні чотири танки Leopard 2

Міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд анонсувала передачу Україні чотирьох танків Leopard 2. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім чотирьох танків Leopard 2, Канада скерує своїх інструкторів, які навчать українських військових працювати на цій техніці.

«Ці танки дозволять Україні звільнити ще більше своєї території та захистити свій народ від жорстокого вторгнення Росії. Ці чотири танки боєздатні та будуть передані найближчими тижнями», – сказала Аніта Анад 26 січня.

Таким чином Канада буде однією з країн міжнародної коаліції, які нададуть ЗСУ сучасні танки.

Зі свого боку український Генштаб подякував Канаді за військову допомогу.

Зазначимо, раніше Канада заявила, що дасть Україні 200 броньованих машин Senator та ЗРК NASAMS.

Нагадаємо, після тривалих дискусій Німеччина 25 січня таки ухвалив рішення про надання Збройним Силам України 14 танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

Відомо, що перші танки мають надійти через три місяці, тобто в квітні.

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