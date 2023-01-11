Канада передасть Україні ЗРК NASAMS

Міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд анонсувала передачу систем ППО Україні. Країна закупить у США зенітного ракетні комплекси NASAMS та боєприпаси для них. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, міністерка Аніта Ананд заявила, що Канада солідарна з усіма українцями, які борються проти РФ, тому продовжує допомагати з цим. за її словами, на військову допомогу Україні Канада виділила вже один мільярд доларів.

«Ми йдемо далі із першим наданням системи протиповітряної оборони для Україні. Канада продовжуватиме співпрацювати зі Сполученими Штатами, а також з іншими членами Альянсу та партнерами, щоб вирішити оборонні пріоритети України в короткостроковій та довгостроковій перспективі, включно з високопродуктивними засобами, таким як NASAMS», – зазначила вона.

У Генштабі наголосили, що це буде першою канадською допомогою системами протиповітряної оборони для України.

Також зазначається, що ця допомога на суму близько 406 мільйонів доларів базується на додатковій військовій допомозі України на 500 мільйонів доларів, яку раніше оголосив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Ця допомога є складовою постійної підтримки Канади Україні, яка, зокрема, включає в себе навчальну місію UNIFIER, передачу бронетехніки, артилерії, безпілотників і зимового одягу, а також транспортування військової допомоги наданої Канадою, членами Альянсу та іншими партнерами.

Довідково:

NASAMS – пересувний зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

ЗРК NASAMS ефективний у протидії крилатим ракетам. Здатний знищувати ворожі цілі на висоті до 16 км та відстані 30 км. Час залпу батареї всім боєкомплектом – не більше 12 секунд.

Як повідомляв Львівський портал, системи протиповітряної оборони NASAMS та Aspide приїхали в Україну на початку листопада. Загалом США збираються передати Україні 8 систем NASAMS.

На початку грудня американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на 1,2 мільярда доларів на закупівлю систем протиповітряної оборони NASAMS для України.