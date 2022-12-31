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Україна повернула з полону ще 140 своїх захисників

Наталя Дуляба

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31 грудня, напередодні Нового року, з російського полону додому повернулись 140 захисників України: 132 чоловіків і 8 жінок. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Серед звільнених із полону є поранені військові, захисники Маріуполя і острова Зміїний, добровольці Тероборони зі Славутича, бійці, що воювали на Бахмутському напрямку.

«Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити, – 140 людей повертаються додому. 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдатів. 82 бійці ЗСУ, 15 з Тероборони, 22 із Нацгвардії, 11 з ВМС та 10 з Держприкордонслужби. Ласкаво просимо додому, любі», – зауважив Єрмак.

Нагадаємо, станом на початок грудня із російського полону визволили 1331 українця.

Обміном військовополонених із кінця весни займається українська розвідка. При цьому відомстві також діє Координаційний штаб поводження з питань поводження з військовополоненими. Він надає допомогу родинам та близьким захисників та захисниць, які потрапили в полон або зникли безвісти.

Після звільнення з полону Україна надає своїм громадянам всю необхідну медичну допомогу та виплачує одноразову матеріальну допомогу.

Детальну інструкцію про те, що робити, якщо ваша близька людина, яка служить у ЗСУ, потрапила в полон або зникла безвісти, читайте за цим посиланням. Також в Україні запустили чат-бот, за допомогою якого можна оперативно отримати інформацію про зниклих і військовополонених.

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