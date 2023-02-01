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Директор ДБР: обшуки та вручення підозр чиновникам та експосадовцям – лише початок

Анастасія Диняк

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Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що низка обшуків, які здійснили 1 лютого, вручення підозр чиновникам та колишнім посадовцям – це «лише початок». Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

«Сьогоднішні корупційні справи по топ-посадовцям це лише початок. Гучні реалізації ДБР є результатом системної роботи Бюро впродовж тривалого періоду», – наголосив Сухачов.

Він додав, що ДБР лише почало інформувати суспільство про свої кроки щодо подолання корупції на ТОП-рівні. Але ця робота не припинялась після початку повномасштабної агресії РФ і наразі у роботі слідчих «ще багато цікавих матеріалів».

«У Бюро ні на мить не забували, що корупція є не менш небезпечним ворогом для України ніж Росія», – підсумував він.

Нагадаємо, 1 лютого очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «уже сьогодні» звільнення всього керівного складу митної служби.

За його інформацією сьогодні відбудуться:

  • обшуки у Податковій;
  • вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;
  • обшуки у Коломойського по «Укрнафті»;
  • ціла серія негласних слідчих дій;
  • обшуки у Авакова;
  • обшуки у Столара;
  • звільнення всього керівного складу Митниці.

Зокрема обшуки в ексочільника МВС Арсена Авакова стосувалися закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.

Окрім того, СБУ та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігора Коломойського у Дніпрі. Розслідування стосується махінацій навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти».

Також Служба безпеки провела обшуки у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ», які могли були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Очільник СБУ Василь Малюк пояснив, що Служба безпеки виконує завдання від президента Зеленського та під час обшуків відпрацьовує осіб, які своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах.

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