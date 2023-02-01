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СБУ провела обшуки в справі про легалізацію коштів Медведчука

Ольга Денисяка

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СБУ розслідує участь окремих будівельних компаній Києва в легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Служба безпеки України провела  низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ». На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян рф та рб, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.

«Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці», – йдеться в повідомленні.

Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.

Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни); ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

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