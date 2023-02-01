Уряд звільнив керівництво Державної митної служби

Кабінет Міністрів провів низку звільнень посадовців. Про це в Телеграмі повідомив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

За рішенням Кабінету Міністрів було звільнено:

Вячеслава Демченка – з посади т.в.о Голови Державної митної служби

Юрія Сотника – з посади першого заступника голови Держлісагентства

Олександра Щуцького – з посади першого заступника голови Держмитслужби

Андрія Лордкіпанідзе – з посади заступника голови Держпродспоживслужби

Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкасського розпочато дисциплінарне провадження, його відсторонено від виконання обов’язків.

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