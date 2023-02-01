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У СБУ пояснили причину масових обшуків

Анастасія Диняк

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Очільник СБУ Василь Малюк пояснив, що Служба безпеки виконує завдання від президента Зеленського та під час обшуків відпрацьовує осіб, які своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Так, за даними Малюка, Служба безпеки України відпрацьовує осіб серед яких можуть бути зрадники України і агенти спецслужб РФ, а також представники організованої злочинності, посадовці, чиновники і корупціонери, які підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо.

«Ми виконуємо завдання, поставлене Президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль», – підкреслив очільник СБУ.

Малюк додав, що наразі СБУ інформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів і, зважаючи на великий обсяг матеріалів, продовжить це робити і найближчими днями.

Нагадаємо, 1 лютого очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «уже сьогодні» звільнення всього керівного складу митної служби.

За його інформацією сьогодні відбудуться:

  • обшуки у Податковій;
  • вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;
  • обшуки у Коломойського по «Укрнафті»;
  • ціла серія негласних слідчих дій;
  • обшуки у Авакова;
  • обшуки у Столара;
  • звільнення всього керівного складу Митниці.

Зокрема обшуки в ексочільника МВС Арсена Авакова стосувалися закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.

Окрім того, СБУ та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігора Коломойського у Дніпрі. Розслідування стосується махінацій навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти».

Також Служба безпеки провела обшуки у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ», які могли були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

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