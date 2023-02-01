Арахамія анонсував звільнення всіх керівників митниці

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «уже сьогодні»звільнення всього керівного складу митної служби. Про це Арахамія повідомив в Телеграмі.
«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», – заявив Арахамія.
За його інформацією сьогодні відбудуться:
- обшуки у Податковій;
- вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;
- обшуки у Коломойського по «Укрнафті»;
- ціла серія негласних слідчих дій;
- обшуки у Авакова;
- обшуки у Столара;
- звільнення всього керівного складу Митниці.
«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», – додав Арахамія.
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Ольга Денисяка