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Арахамія анонсував звільнення всіх керівників митниці

Ольга Денисяка

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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «уже сьогодні»звільнення всього керівного складу митної служби. Про це Арахамія повідомив в Телеграмі.

«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», – заявив Арахамія.

За його інформацією сьогодні відбудуться:

  • обшуки у Податковій; 
  • вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;
  • обшуки у Коломойського по «Укрнафті»;
  • ціла серія негласних слідчих дій;
  • обшуки у Авакова;
  • обшуки у Столара;
  • звільнення всього керівного складу Митниці.

«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», – додав Арахамія.

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