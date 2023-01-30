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Шмигаль анонсував нову систему контролю закупівель для армії

Наталя Дуляба

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В Україні мають розробити нову систему контролю закупівель для ЗСУ, яка має бути збалансованою щодо секретності під час війни та водночас прозорою, наскільки це можливо. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Провели нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони. Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії», – відзначив глава уряду.

За словами Шмигаля, обов’язковим елементом нової системи має стати публікація цін на продукти й товари, які закупляють для потреб українського війська.

Розробленням нової системи контролю закупівель для ЗСУ займеться спеціальна робоча група, яку очолить міністр економіки. Вона розгляне можливість створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація про закупівлю Міноборони на 13,16 млрд грн. За ці гроші постачальник, ТОВ «Актив компані», мало доставляти продукти та організувати процес харчування у військових частинах в тилу. При цьому ціни на харчі, визначені у договорі, були удвічі-утричі більшими від ринкових.

Це розслідування у Міністерстві оборони назвали маніпулятивним та пообіцяли звернутися до СБУ щодо поширення журналістами неправдивих відомостей.

Згодом скандал особисто прокоментував міністр оборони Олексій Резніков. Він заперечив всі звинувачення і зазначив, що «жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій», тому ціллю появи цієї інформації він вважає спробу підірвати довіру до Міноборони.

Згодом заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення армії, подав у відставку. Це він зробив, щоб «не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупівлею послуг харчування».

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи скандал із закупівлями Міноборони, заступився за міністра Олексія Резнікова, а також наголосив, що в оборонному відомстві та в армії сповідують нульову толерантність до корупції.

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