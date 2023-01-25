Залужний прокоментував скандал із закупівлями Міноборони

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи скандал із закупівлями Міноборони, заступився за міністра Олексія Резнікова, а також наголосив, що в оборонному відомстві та в армії сповідують нульову толерантність до корупції. Про це повідомляє Львівський портал.

Валерій Залужний підкреслив, що система військового управління в Україні повинна бути непохитною, особливо під час війни.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ потреби війська стрімко зросли. І незважаючи на надскладні випробування, за словами генерала, українські військові забезпечені необхідною амуніцією, формою, харчуванням належної якості.

«У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних Сил. Наша сила – в єдності! Разом переможемо», – написав Валерій Залужний у Faceboook.

При цьому він нагадав, що Міністерство оборони є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого є Збройні Сили, Головне управління розвідки та Держспецтрансслужба. Сам міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація про закупівлю Міноборони на 13,16 млрд грн. За ці гроші постачальник, ТОВ «Актив компані», мало доставляти продукти та організувати процес харчування у військових частинах в тилу. При цьому ціни на харчі, визначені у договорі, були удвічі-утричі більшими від ринкових.

Це розслідування у Міністерстві оборони назвали маніпулятивним та пообіцяли звернутися до СБУ щодо поширення журналістами неправдивих відомостей.

Згодом скандал особисто прокоментував міністр оборони Олексій Резніков. Він заперечив всі звинувачення і зазначив, що «жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій», тому ціллю появи цієї інформації він вважає спробу підірвати довіру до Міноборони.

Згодом заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення армії, подав у відставку. Це він зробив, щоб «не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупівлею послуг харчування».

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