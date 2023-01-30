На навчання в Білорусь прибули нові підрозділи РФ

Росія відправила на навчання в Білорусь нові підрозділи військових, проте ситуація на кордоні залишається контрольованою. Про це під час телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Демченко запевняє, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

За його словами, наразі там тривають авіаційні навчання, які мають завершитися 1 лютого. На території Білорусі зараз може перебувати близько дев’яти тисяч військовослужбовців рф.

«Цей напрямок є досить напруженим, оскільки Білорусь не припиняє підтримувати РФ і надає їй свою територію і повітряний простір. В Білорусі постійно проходять навчання між підрозділами РФ і Білорусі», – заявив Демченко.

Як зазначив речник ДПСУ, поряд з нашим кордоном не спостерігається переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів, оскільки вони переважно розташовані на військових полігонах.

«Раніше їх було більше, підрозділи, які пройшли навчання, були переведені назад до Росії, щоб потім їх відправити на напрямки, де ведуться бойові дії. А відповідно до Білорусі знову зайшли нові підрозділи», – уточнив він.

Нагадаємо, 16 січня в Білорусі поблизу українського кордону розпочалось спільні з росіянами військові авіанавчання. В українському Генштабі тоді казали, що, прикриваючись цим, ворог посилив свою авіацію.

Напередодні цих навчань у Білорусі командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв говорив, що безпосередньої загрози вторгнення ворожих військ із боку Білорусі немає. Однак українські військові готуються до розвитку будь-яких подій і почали посилювати оборонні можливості на півночі країни

Росія тривалий час перекидає свої війська на територію Білорусі, туди регулярно прибувають ешелони з технікою. Незважаючи на це, у британській розвідці кажуть, що Білорусь не несе реальної загрози для України.

У Пентагоні стверджують, що не бачать ознак того, що Білорусь збирається вступити у війну проти України, а обмежиться лише спільними навчаннями з Росією.

У Генштабі ЗСУ відзначають, що техніка, яку РФ перекидає до Білорусі, є застарілою.

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