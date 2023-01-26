Терористична Росія вже запустила по Україні понад 30 ракет

Вранці 26 січня в Україні працює протиповітряна оборона через ракетну атаку росіян, загалом, за даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні вже понад 30 ракет. У Києві та на Вінниччині пролунали вибухи, повідомляє Українська правда.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ворог наразі зосередився на центральній частині України, але все може змінитися. Також він нагадав, що в Чорному морі стоять ворожі носії крилатих ракет “Калібр”, тож не варто виключати ще більш масованої атаки окупантів.

«Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з’являтися у різних областях. Працює протиповітряна оборона. Так, були вибухи у кількох областях, зокрема, на Вінниччині. Зрозуміло, що потрібно залишатися в укриттях», – повідомив Юрій Ігнат.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті. Проте небезпека повітряних ударів не минула.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що «йде повітряний бій» і що повітряні сили контролюють повітряний простір над Вінниччиною.

О 10:05 у Києві пролунав вибух.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов також повідомив, що в області є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Усі оперативні служби працюють на місці.

Вранці 26 січня на території всієї України оголосили повітряну тривогу.

Енергетики екстрено вимикнули енергопостачання в ряді областей через загрозу російських ракетних ударів.

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