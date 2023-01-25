На Львівщині скажений собака покусав господаря

У Львівській області собака зі сказом покусала свого господаря. Про це йдеться у Facebook Львівського лабораторного центру.

Зазначається, що у контакті з твариною були ще троє людей з однієї родини. Усім чотирьом постраждалим надають антирабічну допомогу.

За статистикою Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України від початку року на Львівщині зареєстровано шість контактних з хворими на сказ тваринами осіб.

Як повідомляв Львівський портал, позаминулого року на території Червоноградавперше за 10 років зафіксували випадок сказу у тварини. У Львові перший випадок сказу у тварини за 12 років зафіксували у травні 2019-го. Згодом виявли ще заражену сказом лисицю. В обох випадках у зоні довкола спалаху оголошували карантин, а всіх безпритульних тварин масово вакцинували.

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