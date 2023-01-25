ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині скажений собака покусав господаря

Ольга Денисяка

|

У Львівській області собака зі сказом покусала свого господаря. Про це йдеться у Facebook Львівського лабораторного центру.

Зазначається, що у контакті з твариною були ще троє людей з однієї родини. Усім чотирьом постраждалим надають антирабічну допомогу.

За статистикою Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України від початку року на Львівщині зареєстровано шість контактних з хворими на сказ тваринами осіб.

Як повідомляв Львівський портал, позаминулого року на території Червоноградавперше за 10 років зафіксували випадок сказу у тварини. У Львові перший випадок сказу у тварини за 12 років зафіксували у травні 2019-го. Згодом виявли ще заражену сказом лисицю. В обох випадках у зоні довкола спалаху оголошували карантин, а всіх безпритульних тварин масово вакцинували.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал