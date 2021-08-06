У Червонограді зафіксували сказ у кота

На території Червонограда вперше за 10 років зафіксували випадок сказу. Його виявили у кота, що загинув. Про це у Facebook повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко-Тімко.

За її словами, загрозливою зоною щодо сказу визначено селище Гірник з прилеглими до них польовими масивами, угіддями, пасовищами, урочищами.

«Це перший за останні 10 років випадок сказу у тварин на території Червонограда. Після загибелі кота у Червонограді встановили діагноз: «Сказ». На території колишнього Сокальського району реєструвались випадки сказу у тварин у 2018 році – 2, у 2017 р. – 1; у 2016 році – 8 випадків», – повідомила Наталія Іванченко.

Як інформує «Нео радіо Червоноград», цей випадок обговорювався на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ЛОДА.

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«Було оголошено неблагополучними щодо сказу тварин території м. Червонограда: село Межиріччя Червоноградської міської територіальної громади з прилеглими до них польовими масивами, угіддями, пасовищами та запровадити в них з 30 липня карантинні обмеження. Загрозливою зоною щодо сказу визначено селище Гірник з прилеглими до них польовими масивами, угіддями, пасовищами, урочищами тощо», – пише видання.

Наталія Іванченко нагадує, що сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи.

Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої на сказ тварини через:

укус;

подряпину та мікроушкодження шкіри;

потрапляння контамінованої збудником сказу слини на слизові оболонки.

«У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки – з-поміж свійської фауни, а в дикій природі – лисиці та вовки. В Україні головним джерелом збудника сказу у дикій природі є червоні лиси, збудник сказу виявлявся також у кажанів. У разі покусу людини показані введення антирабічної вакцини. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків», – зазначає Наталія Іванченко.

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