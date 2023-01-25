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Ігор Васюник: «Залужний повинен на час війни об’єднати посади міністра і головнокомандувача»

Софія Романів

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Народний депутат України 7-8 скликань, засновник благодійногофонду «Гуманітарні ініціативи», Ігор Васюник про скандал довкола закупівель продуктів для ЗСУ та купівлі пересувних котельних установок для населення:

«Що робиться у владі? Корупція в Міноборони; хабар за генератори, в той час коли люди без світла, тепла і води; дибільний подарунок львівського поліціянта; блискавичні шикарні відпочинки прокурорів. Що ку…. а робиться у владі????

З початку війни я дав собі слово не критикувати владу, а зосередитись на допомозі ЗСУ. Чого і дотримуюсь. Але в той час, коли мій Назарко малює картинки і збирає гроші на ЗСУ, а я продаю відреставровані ікони зі своє колекції, яку збирав багато років, щоб закупити все необхідне для захисників – МО дерибанить мільярди.

Моя совість не дозволяє мені мовчати. От не вірю я, що відкат в 4 мільярди отримав замміністра. НАБУ повинні показати всіх злодіїв цієї схеми. Міністр повинен піти у відставку, який би розумний він не був.

Залужний повинен на час війни об’єднати посади міністра і головнокомандувача. Цей генерал честі точно підбере команду, яка не буде купувати яйця на кілограми з логістикою вартістю навколосвітньої подорожі! Рішення за президентом!»

Нагадаємо, що 24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для українських військових, а заступника міністра розвитку громад територій та інфраструктури України Василя Лозинського звільнили з посади, на наступний день після затримання за обвинуваченням у хабарництві на закупівлях пересувних котельних установок для потреб населення.

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