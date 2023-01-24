ПАРЄ визнала, що Росія веде війну проти України з 2014 року

Парламентська Асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, в якій визнала, що Російська Федерація веде агресивну війну проти України з лютого 2014 року. Про це пише Укрінформ.

Так, ПАРЄ під час зимової сесії 24 січня ухвалила резолюцію «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом», у якій згадує війну, яку почала РФ проти України у 2014 році.

«З лютого 2014 року Російська Федерація веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну», – йдеться у документі.

Таке положення у резолюції стало можливим завдяки поданій українськими депутатами та парламентаріями країн-партнерів поправки. Її підтримали з невеликою перевагою: 47 голосів «за» та 43 «проти», ще 12 «утрималися». До цього у проєкті резолюції була некоректна згадка, що «у 2022 році війна повернулася на наш континент».

Також у резолюції зазначено, що агресія Російської Федерації проти України «призвела до масового сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, з боку Збройних Сил РФ та пов’язаних з ними збройних формувань проти цивільного населення України та українських військовополонених».

У документі вказано, що за даними Генеральної прокуратури України, за 11 місяців широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у різних областях зафіксували 155 випадків сексуального насильства, пов’язаного саме з війною. При цьому офіційно заявлені випадки «не відображають масштабів злочинів Російської Федерації, які є набагато більшими».

Асамблея привітала Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Норвегію, Польщу, Румунію, Словаччину, Іспанію, Швецію та Швейцарію зі стартом розслідування воєнних злочинів РФ проти України у межах рамках універсальної юрисдикції або з наміром розпочати такі дії.

У резолюції міститься заклик до країн-членів щодо надання конкретної експертної та технічної підтримки разом з Асамблеєю та Радою Європи задля створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, «оскільки сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, є наслідком цього злочину агресії».

Загалом резолюція підтримали 122 голосами, утрималися чотири депутати.

Як писав Львівський портал, станом на кінець 2022 року на Херсонщині правоохоронці зафіксували найбільше випадків сексуального насильства під час російської окупації – 154.

На той момент підозру оголосили вже шістьом військовослужбовцям РФ. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, одного російського військового засуджено.

Зокрема встановлено, що під час окупації Херсонщини рашисти протягом чотирьох місяців ґвалтували місцеву мешканку, ще одну – примусово оголювали й катували, зокрема вражали струмом гені талії. Детальніше читайте за цим посиланням.

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