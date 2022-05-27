За зґвалтування та знущання судитимуть ще двох окупантів

Двом російським військовим повідомили про підозру за жорстоке поводження з цивільними та сексуальне насилля над неповнолітньою. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, група військовослужбовців рф у березні, перебуваючи в одному з населених пунктів Чернігівського району, жорстоко поводилися з цивільним населенням.

В офісі генпрокурора повідомляють, що підозрювані оселилися в будинку, де проживала сім’я – неповнолітня дівчина, її брат та бабуся. Один з військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово намагався згвалтувати 16-річну дівчину, застовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для згвалтування іншим військовослужбовцям РФ. Також військовослужбовці РФ неодноразово в морозну погоду утримували брата дівчини на подвір‘Ї будинку в кайданках та без верхнього одягу, наносили тілесні ушкодження.

Прокурори встановили військовослужбовців збройних сил рф, які знущалися над мирними мешканцями під час окупації частини Чернігівської області. Обом повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі встановлюються інші військові ЗС рф, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.

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