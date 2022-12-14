На Херсонщині зафіксували найбільше випадків сексуального насильства за час окупації

В Херсонські області зафіксували 64 випадки сексуального насильства, яке сталось під час російської окупації. Ця цифра є більшою, ніж в інших звільнених областях України. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокуратури України.

З’ясуванням фактів сексуального насильства на Херсонщині займається спеціальна мобільна група, яка вже відвідала регіон у жовтні і тепер у грудні. У її складі – прокурори, поліцейські, психологи та експерти-міжнародники Global Rights Compliance.

Правоохоронці зауважують, що не лише фіксують сексуальні злочини, скоєні російськими військовим під час окупації, а й ведуть просвітницьку роботу, пояснюючи, чому такі випадки не можна замовчувати.

«Ми безпосередньо спілкуємось з людьми. Розповідаємо, що саме відноситься до сексуального насильства і чому важливо такі випадки не замовчувати. Пояснюємо, яку допомогу постраждалі можуть отримати, як їхні персональні дані будуть захищені. На жаль, випадки сексуального насильства під час окупації є непоодинокі», – розповів прокурор профільного управління Офісу Генпрокурора Олександр Клещенко.

Серед найбільш поширених випадків сексуального насильства, які вже встановили на Херсонщині, – примусове оголення, зґвалтування, катування електрострумом геніталій. Про них правоохоронці довідуються безпосередньо під час спілкування з місцевими мешканцями, медиками, представниками місцевої влади.

Як пояснює керівник Київського обласного центру соціально-психологічної допомоги, психолог проєкту Asisto (Фонд Сім’ї Андреєвих) Василь Гуменюк, основне завдання психолога в групі – допомогти постраждалим прожити травматичний досвід.

«Здебільшого постраждалі відкриті. Помітна їхня мотивованість в донесенні інформації про тортури до широкої громадськості. Проте присутня захисна реакція у вигляді неприйняття травматичного досвіду та ігнорування необхідності отримання тривалої психологічної допомоги», – відзначив психолог.

Загалом Офіс генпрокурора України встановив уже 154 факти сексуального насильства, вчиненого під час російської окупації. Підозру оголосили вже шістьом військовослужбовцям РФ. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, одного російського військового засуджено.

Як писав Львівський портал, під час окупації Херсонщини рашисти протягом чотирьох місяців ґвалтували місцеву мешканку, ще одну – примусово оголювали й катували, зокрема вражали струмом гені талії. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.