Оборонці Бахмута показали, як зараз виглядає місто

Прикордонники, що в складі Сил оборони боронять Бахмут, показали як станом на 23 січня виглядає місто-фортеця. Про це повідомили у відділі комунікації Держприкордонслужби.

Так, охоронці кордону кажуть, що вдень у місті їздити небезпечно, бо може «прилетіти», а вночі натрапити на якийсь блукаючий танк. Бахмут виглядає понівеченим. Це підтверджують численні ями від «приходів» та зруйновані будівлі. Та захисники, що б’ються на цьому напрямку, продовжують стояти цілісним щитом та відбивати окупантів.