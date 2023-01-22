Британія передала Україні ще один гелікоптер Sea King

До України прибув ще один британський гелікоптер Sea King. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Sea King з Великобританії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні!

Це потужне посилення для ВМС України. Наша співпраця буде розвиватися й надалі», – повідомив Олексій Резніков.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Велика Британія, надаючи ЗСУ гелікоптери Sea King, підготувала 10 українських екіпажів.

Нагадаємо, в листопаді стало відомо, що Велика Британія вперше передасть Україні три гелікоптери Sea King. Перший (чи перші з них) вже прибув.

Гелікоптерами Sea King раніше мали на озброєнні британські Повітряні сили і флот. На флоті останній Sea King перестали використовувати з 2018 року.

Як повідомляв Львівський портал, під час свого першого візиту до Києва 19 листопада новий прем’єр Британії Ріші Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря.

Також Лондон передав Україні вдосконалені ракети Brimstone 2.

Загалом Британія є на другому місці після США за обсягом допомоги Україні, ця держава допомагає ЗСУ ще зимовою формою та спорядженням.

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