Британія передала Україні ще один гелікоптер Sea King

До України прибув ще один британський гелікоптер Sea King. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
«Sea King з Великобританії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні!
Це потужне посилення для ВМС України. Наша співпраця буде розвиватися й надалі», – повідомив Олексій Резніков.
Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!
It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023
Велика Британія, надаючи ЗСУ гелікоптери Sea King, підготувала 10 українських екіпажів.
Нагадаємо, в листопаді стало відомо, що Велика Британія вперше передасть Україні три гелікоптери Sea King. Перший (чи перші з них) вже прибув.
Гелікоптерами Sea King раніше мали на озброєнні британські Повітряні сили і флот. На флоті останній Sea King перестали використовувати з 2018 року.
Як повідомляв Львівський портал, під час свого першого візиту до Києва 19 листопада новий прем’єр Британії Ріші Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря.
Також Лондон передав Україні вдосконалені ракети Brimstone 2.
Загалом Британія є на другому місці після США за обсягом допомоги Україні, ця держава допомагає ЗСУ ще зимовою формою та спорядженням.
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Андрій Котенський