ОСТАННІ НОВИНИ

Британія передала Україні ще один гелікоптер Sea King

Андрій Котенський

|

До України прибув ще один британський гелікоптер Sea King. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Sea King з Великобританії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні!

Це потужне посилення для ВМС України. Наша співпраця буде розвиватися й надалі», – повідомив Олексій Резніков.

Велика Британія, надаючи ЗСУ гелікоптери Sea King, підготувала 10 українських екіпажів.

Нагадаємо, в листопаді стало відомо, що Велика Британія вперше передасть Україні три гелікоптери Sea King. Перший (чи перші з них) вже прибув.

Гелікоптерами Sea King раніше мали на озброєнні британські Повітряні сили і флот. На флоті останній Sea King перестали використовувати з 2018 року.

Як повідомляв Львівський портал, під час свого першого візиту до Києва 19 листопада новий прем’єр Британії Ріші Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря.

Також Лондон передав Україні вдосконалені ракети Brimstone 2.

Загалом Британія є на другому місці після США за обсягом допомоги Україні, ця держава допомагає ЗСУ ще зимовою формою та спорядженням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал