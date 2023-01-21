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Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, – британська розвідка

Наталя Дуляба

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ЗСУ успішно захистились від російської атаки у районі Кремінної на Луганщині, але не виключено, що окупанти зможуть дещо просунутись навколо Бахмута. Загалом же ситуація на фронтах зайшла у глухий кут. Таку думку висловила британська розвідка у своєму огляді за 21 січня.

Розвідка Британії зауважує, шо останніми днями в Україні найзапекліші бої точились на трьох напрямках: у районі Кремінної, на Бахмутському напрямку та у Запорізькій області. Експерти допускають, що в районі Кремінної ЗСУ не лише встояли перед російською атакою, а й могли досягнути невеликих успіхів.

«На Бахмутському напрямку російські та «вагнерівські» сили, ймовірно, відновлювалися в місті Соледар після захоплення його на початку тижня. На півдні, в Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки та сутички, але уникали будь-яких широкомасштабних наступальних зусиль», – вказано в огляді.

Все це, на думку британської розвідки, говорить про те, що загалом ситуація на фронтах зайшла у глухий кут. Однак можливість локального просування росіян довкола Бахмута все ще є реалістичною.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що 16 січня українські військові могли вийти зі Соледара і закріпитись на новій оборонній лінії на заході. У такому випадку місто контролюють російські окупанти, зокрема «вагнерівці». У Бахмуті, кажуть розвідники, ЗСУ тримають оборону.

Про те, що росіяни повністю контролюють Соледар, Україна заперечує і наголошує, що тут точаться надважкі бої.

Станом на 13 січня в ЗСУ казали, що рашисти, наступаючи на Бахмутському напрямку, ніде не зуміли прорвати оборону України і в запеклих боях несуть колосальні втрати.

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