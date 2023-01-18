Екіпаж вертольота, який розбився у Броварах, мав необхідну підготовку, – ДСНС

У Броварах 18 січня розбився вертоліт рятувальників ЕС-225. Його екіпаж пройшов необхідну підготовку, в тому числі до польотів при складних умовах. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

В авіакатастрофу потрапив вертоліт ДСНС ЕС-225 із бортовим номером 54. Його неодноразово залучали для транспортування особового складу до місць надзвичайних ситуацій, адже саме цей гвинтокрил зі системи МВС вміщає достатньо велику кількість людей.

«Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225», – підкреслюють у ДСНС.

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Рятувальники додають, що на момент катастрофи на борту вертольота перебували 9 людей: 6 осіб оперативної групи МВС, включно з його керівництвом, а також 3 члени екіпажу ДСНС.

Гелікоптер впав близько 08:20 год. ранку, внаслідок чого спалахнула пожежа у дитсадку, у багатоповерхівці поруч повибивало вікна, пошкоджено три автомобілі.

Займання в будівлі садочка ліквідували о 09:28 год. Загалом на місці працюють 127 рятувальників, які також розбирають завали.

Спочатку було відомо про загибель 15 людей, в тому числі трьох дітей. Згодом їхня кількість зросла до 16 осіб. Ще 29 осіб поранено.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився вертоліт ДСНС. На борту було 9 осіб, серед них – глава МВС України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Ніхто з них не вижив.

Гвинтокрил упав біля дитсадка і житлового будинку. Загалом загинули 17 осіб, в тому числі троє дітей. Ще 29 людей поранено. Втім кількість жертв постійно оновлюється.

На місцях працюють рятувальники, які розбирають завали, медики та правоохоронці. Причину падіння вертольота наразі встановлюють. На думку речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, про причину катастрофи можна буде говорити лише через кілька тижнів.

Незважаючи на трагедію, всі структури, підпорядковані МВС України, працюють у штатному режимі. Втім радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголошує, що Росія скористається цією авіакатастрофою і спробує проштовхувати в українське суспільство думку, що правоохоронна система тепер розбалансована і не працює. Таким чином РФ захоче посіяти паніку й страх.

Тому українців закликають не піддаватись на можливі маніпуляції та інформаційно-психологічні атаки ворога, довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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